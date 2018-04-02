Эксперты: Пушкин, Маршак, Чуковский, Носов — самые раскупаемые детские авторы в России

Международный день детской книги отмечается в день рождения датского писателя Ганса Христиана Андерсена (1805-1874) с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге.

По словам Михайловой, в первом квартале 2018 года 68% от общего оборота продаж детских книг приходится именно на произведения российских авторов.

Электронные детские книги также вызывают интерес. В январе — марте 7% пользователей сервиса «ЛитРес» составили читатели детской литературы. По словам директора сервиса Сергея Анурьева, еще два года назад эта цифра не превышала 3%.

Рецепт хорошей книги

Писатель Станислав Востоков считает, что сюжеты лучших книг вырастают из обычной жизни, поэтому читатели им верят. Именно в соблюдении правильной пропорции обычного и необычного кроется, к примеру, секрет очарования «Винни-Пуха» Алана Милна или, к примеру, «Недопеска» Юрия Коваля . При этом, поиск оригинального сюжета — самая трудная задача.

"Вот почему я прыгал до потолка, когда придумал историю с украденным домом для повести «Фрося Коровина», — поделился Востоков. — Раньше-то в детских книгах дома не крали!".

Востоков отмечает, что очень важен в книгах и язык, на котором автор говорит с читателями. «Если его язык коряв или состоит из штампов, то читатель быстро заскучает и отложит книгу, не оценив изящества авторской задумки», — сказал он.

Писательница Лилия Волкова, победитель Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру», рассказала ТАСС, что в книгах не должно быть назидательности, а также автор должен быть честным: дети чувствуют ложь и не прощают писателю попыток их обмануть.

"Мне кажется, самая лучшая детская книга — та, которую хочется каждый год перечитывать в первый день летних каникул, или хотя бы зимних", — считает автор Антонина Малышева.

Писательница Ая Эн заметила, что детского писателя вдохновляет абсолютно все — «каждая мелочь, каждая случайность и каждая нелепость», а хорошие сюжеты рождаются даже в обычных очередях.