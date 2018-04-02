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В администрации Кузбасса пока не обсуждали льготы Тулеева, заявил источник
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В администрации Кузбасса пока не обсуждали льготы Тулеева, заявил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Коллегия администрации Кемеровской области ещё не обсуждала льготы, которые по региональному законодательству положены Аману Тулееву после отставки с должности губернатора, сообщил РИА Новости источник, близкий к местным властям.
Совет народных депутатов Кемеровской области в 2011 году принял закон «О присвоении губернатору Кемеровской области Аману Тулееву почётного звания „Народный губернатор“ в знак многолетнего „самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью“. Согласно документу, вместе со званием и одноимённым орденом губернатору устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей и ряд льгот.
»Заседание коллегии (областной администрации) по этому вопросу не собиралось. Согласно закону, именно она отвечает за порядок его реализации", — сказал собеседник агентства.
Как следует из текста закона, после прекращения полномочий губернатор может продолжить общественную деятельность, тогда ему предоставляется помощник и оборудованное мебелью и офисной техникой служебное помещение в здании органа исполнительной власти Кемеровской области.
"Губернатору, прекратившему свои полномочия, и его супруге предоставляется пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение, которое было предоставлено губернатору в качестве служебного жилого помещения на день прекращения им своих полномочий, либо иное жилое помещение площадью не менее 93 квадратных метров, расположенное в селе Мазурово Кемеровской области", — говорится в документе.
Финансирование расходов на реализацию данного закона запланировано за счёт средств областного бюджета, «а также из иных не запрещённых действующим законодательством источников».
Глава Кузбасса Аман Тулеев после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, в воскресенье подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».
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