Предприниматели уральской столицы бросились скупать огнетушители

Екатеринбургские компании едва не обрушили рынок противопожарного оборудования на волне массовых проверок после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщили «Уралинформбюро» в нескольких предприятиях, занимающихся поставками подобных товаров, с 26 марта спрос на огнетушители резко вырос. Конкретных цифр, однако, никто называть не стал, ссылаясь на коммерческую тайну.

В уральской торгово-производственной компании «СпецТоргСнаб» объяснили, что спрос на огнетушители вырос вполне закономерно. При этом никто не покупает по одному устройству: все больше оптом. «Вы же понимаете, как у нас в стране все устроено….», — сказали в фирме. Также там отметили, что скупаются не только средства для тушения пламени, но и мелочи, на которые без проверок со стороны противопожарных служб даже не обращается внимание.

В ООО «ТОП-Трейд» рассказали, что основную массу огнетушителей за последнюю неделю скупили арендаторы торговых площадей в ТРЦ. Им по закону необходимо иметь рабочий «инструмент» для борьбы с пламенем. Иначе можно получить «по шапке».

В некоторых фирмах, торгующих противопожарным оборудованием, трагедия в Кемерово «организовала» очередь из покупателей. Так, в компании «Пирант» корреспонденту "Уралинформбюро" заявили, что они слишком заняты, чтобы отвечать на вопросы. «У меня куча людей на линии, а нас всего пятеро», — сказала сотрудница «Пиранта» и предложила позвонить «когда-нибудь, когда будет директор».

Некоторые предприятия пошли иным путем: они не бросились в суматохе по магазинам, закупая новые огнетушители, а решили перезарядить старые. В компании «Сигнал01», занимающейся обслуживанием оборудования, рассказали, что в последние 7 дней количество заявок от различных ИП и ООО также выросло. Стремление наполнить огнетушители заново объясняется просто: это гораздо дешевле, чем покупать новый агрегат.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области при этом сообщили, что нарушения, выявленные в ходе проверок в общественных местах, чаще связаны с ненадлежащим содержанием эвакуационных путей, а также с неисправностью систем оповещения. Проблема с наличием первичных средств пожаротушения — огнетушителей, ящиков с порошками и прочим — стоит, но не так остро.

Впрочем, резко возросший спрос на новые огнетушители и перезарядку имеющихся свидетельствует о том, что далеко не все ТЦ и магазины Екатеринбурга до трагедии в Кемерово уделяли этому нюансу должное внимание.

25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На фоне трагедии по всей стране начались массовые проверки торговых центров. Так, в Свердловской области до 16 апреля проверят 396 объектов массового пребывания людей. «Слабыми звеньями» в Екатеринбурге оказались ТРЦ «Гринвич» и «Комсомолл»: в них нельзя воспользоваться большинством эвакуационных выходов. Также специалисты обнаружили в магазинах множество просроченных почти на 10 лет огнетушителей.

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