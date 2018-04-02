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ЦМР до 2025 года предусматривает развитие транспорта по ряду ключевых направлений
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ЦМР до 2025 года предусматривает развитие транспорта по ряду ключевых направлений 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Он пояснил, что предусматривается повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта, повышение его доступности для пользователей услуг, совершенствование нормативно-правового регулирования и т.д.
«В том числе вопрос повышения конкурентоспособности планируется решать за счет развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Сейчас формируется пространственная модель, которая будет утверждена и будет включать в себя комплексные крупные инфраструктурные проекты в том числе и в транспортном секторе, и, в частности, железнодорожной инфраструктуры. На это будут направлены основные усилия государства», — добавил он.
Также повышение привлекательности железнодорожного транспорта планируется осуществлять за счет развития международных транспортных коридоров. Здесь также предусмотрен ряд мероприятий, как по развитию инфраструктуры, так и организационного характера.
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