Женщину по ошибке похоронили заживо и она 11 дней пыталась выбраться

37-летняя Розангела Алмейду Сантас скончалась в больнице после инфаркта. Именно так и заявили врачи убитым горем родственникам — бедняжка не пережила сердечного приступа… С этого и началась история, достойная отдельного фильма ужасов. Похороны состоялись уже на следующий день.

Через некоторое время жители стоящих рядом домов пожаловались в полицию на вандалов, якобы кричащих по ночам с кладбища.

Прибывшие стражи порядка и сами услышали странные крики. Шум привел их к свежей могиле, где была похоронена Розангела. Родственников оповестили и спустя 11 дней они решили сами вскрыть захоронение.

Могильник несчастной представлял собой небольшой бетонный склеп. Вскрывать его пришлось ломами и кирками, кто-то принес камеру и снимал весь процесс. Сантос была мертва, вот только все ее тело покрывали синяки и ссадины. Гвозди на крышке гроба были частично выдраны… Да, ее действительно похоронили заживо!

Скорее всего, женщина пришла в себя уже после завершения похоронного обряда. Трудно себе представить тот ужас, который пришлось ей испытать. Несколько суток несчастная пробивала себе путь к свежему воздуху но, к сожалению, ее попытки не увенчались успехом.

Само собой, полиция инициировала расследование в отношении врачей. Теперь медиков обвиняют в халатности — если удастся доказать, что они и в самом деле не удосужились проверить состояние Сантас, каждого из них ждет серьезный тюремный срок.