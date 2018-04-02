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Женщину по ошибке похоронили заживо и она 11 дней пыталась выбраться
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Женщину по ошибке похоронили заживо и она 11 дней пыталась выбраться 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
37-летняя Розангела Алмейду Сантас скончалась в больнице после инфаркта. Именно так и заявили врачи убитым горем родственникам — бедняжка не пережила сердечного приступа… С этого и началась история, достойная отдельного фильма ужасов. Похороны состоялись уже на следующий день.
Через некоторое время жители стоящих рядом домов пожаловались в полицию на вандалов, якобы кричащих по ночам с кладбища.
Прибывшие стражи порядка и сами услышали странные крики. Шум привел их к свежей могиле, где была похоронена Розангела. Родственников оповестили и спустя 11 дней они решили сами вскрыть захоронение.
Могильник несчастной представлял собой небольшой бетонный склеп. Вскрывать его пришлось ломами и кирками, кто-то принес камеру и снимал весь процесс. Сантос была мертва, вот только все ее тело покрывали синяки и ссадины. Гвозди на крышке гроба были частично выдраны… Да, ее действительно похоронили заживо!
Скорее всего, женщина пришла в себя уже после завершения похоронного обряда. Трудно себе представить тот ужас, который пришлось ей испытать. Несколько суток несчастная пробивала себе путь к свежему воздуху но, к сожалению, ее попытки не увенчались успехом.
Само собой, полиция инициировала расследование в отношении врачей. Теперь медиков обвиняют в халатности — если удастся доказать, что они и в самом деле не удосужились проверить состояние Сантас, каждого из них ждет серьезный тюремный срок.
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