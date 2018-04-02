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В 2019–2022 гг. прогнозируется профицит полувагонов
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В 2019–2022 гг. прогнозируется профицит полувагонов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По ее словам, зафиксированный в январе 2018 года профицит подвижного состава в размере от 30 тыс. до 50 ед. в связи с праздничными днями и общим улучшением перевозочного процесса РЖД сохранился в феврале 2018 года. Такая быстрая реакция рынка полувагонов на снижение грузовой базы говорит о появлении системного баланса парка полувагонов, а именно соответствие объемов предъявляемой грузовой базы объему парка полувагонов.
Разгорелась острая конкуренция за грузовую базу со стороны собственников полувагонов.
«Профицит был вызван, в частности, праздничными днями января, негативными погодными условиями в Кузбассе, негативными погодными условиями в портах и общим улучшением перевозочного процесса на сети РЖД (увеличилась скорость движения)», — отметила в своем выступлении И. Ольховская.
Учитывая отсутствие производства полувагонов в 1997–2000 гг. и срок полезного использования стандартного полувагона 22 года в период 2019–2022 гг., прогнозируется достижение баланса парка полувагонов, переходящий в профицит полувагонов, отметила И. Ольховская.
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