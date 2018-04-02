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Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым
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Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым 

Авторадио 1 час назад
Строители протестировали освещение автодороги на мосту через Керченский пролив, результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Переправа будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление. Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край, он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
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