Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым 

Строители протестировали освещение автодороги на мосту через Керченский пролив, результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Переправа будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление. Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край, он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.