Подростки подожгли игрушки на мемориале памяти погибших в Кемерово

Краснотурьинске подростки подожгли игрушки, которые горожане возложили на мемориале в память погибших детей в ТРЦ в Кемерово

Как передает «Вечерний Краснотурьинск», местные жители рассказали, что подростки 13-14 лет поджигают игрушки, едят конфеты и выбрасывают цветы и венки, лежащие на мемориале в центре города. Некоторых из подростков очевидцы вандализма называют по именам.

Сообщается также, что полиция начала проверку информации о вандализме. При этом главная площадь Краснотурьинска не оборудована камерами видеонаблюдения.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

По словам родственников погибшей в Кемерово Анфисы Кляйн, в морге с тела женщины сняли золотую цепочку с кулоном, по которым близкие ранее опознали погибшую.