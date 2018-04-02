Ещё
Подростки подожгли игрушки на мемориале памяти погибших в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростки подожгли игрушки на мемориале памяти погибших в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
В Краснотурьинске подростки подожгли игрушки, которые горожане возложили на мемориале в память погибших детей в ТРЦ в Кемерово.
Как передает «Вечерний Краснотурьинск», местные жители рассказали, что подростки 13-14 лет поджигают игрушки, едят конфеты и выбрасывают цветы и венки, лежащие на мемориале в центре города. Некоторых из подростков очевидцы вандализма называют по именам.
Сообщается также, что полиция начала проверку информации о вандализме. При этом главная площадь Краснотурьинска не оборудована камерами видеонаблюдения.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
По словам родственников погибшей в Кемерово Анфисы Кляйн, в морге с тела женщины сняли золотую цепочку с кулоном, по которым близкие ранее опознали погибшую.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Саратове вор с помощью грима обчищает банкоматы Трампа выставили свиньей Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России210
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать138
«Россия сорвалась с цепи»1049
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю9
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»341
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение