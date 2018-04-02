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Полет гигантской матрёшки зафиксировал видеорегистратор в Бартске
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Россия испытала новую противоракету

Полет гигантской матрёшки зафиксировал видеорегистратор в Бартске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Полет пятиметровой надувной матрёшки попал в поле зрения видерегистратора в Брастке.
Рекламная конструкция пролетела несколько десятков метров и была остановлена охранниками торгового центра, у которого и была установлена в качестве рекламы. Инцидент произошел 31 марта во время сильного ветра. Порывами матрёшку сорвало с места и понесло по площади.
На кадрах видно, как она приземляется на микроавтобус. По счастливой случайности на пути летящей конструкции не оказалось людей. О повреждениях автомобилей не сообщается.
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