Полет гигантской матрёшки зафиксировал видеорегистратор в Бартске

Полет пятиметровой надувной матрёшки попал в поле зрения видерегистратора в Брастке.

Рекламная конструкция пролетела несколько десятков метров и была остановлена охранниками торгового центра, у которого и была установлена в качестве рекламы. Инцидент произошел 31 марта во время сильного ветра. Порывами матрёшку сорвало с места и понесло по площади.

На кадрах видно, как она приземляется на микроавтобус. По счастливой случайности на пути летящей конструкции не оказалось людей. О повреждениях автомобилей не сообщается.