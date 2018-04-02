В Казани на прочистку ливневок в 2018 году потратят 50 млн рублей

Казани выделили в 2018 году 50 млн рублей из бюджета РТ на прочистку сетей ливневой канализации, сообщил 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии города глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев

По его данным, в ходе работ в предыдущие годы уже было прочищено 60% сетей ливневки.

«Это позволило решить проблему затопления территорий на таких участках, как ул. Декабристов, Восстания, Техническая, Ямашева, проспект Универсиады, — сказал Игорь Куляжев. — Всего в городе 4913 ливнеприемников, 3500 из них уже очищены. Сейчас уже начаты работы по прочистке сетей ливневой канализации на ул. Учительская, Сахарова, проспекте Победы».