Дайте две: власти заказали проект нового ЛДС с двумя аренами за 96 миллионов

Власти Новосибирской области начали поиск подрядчика, который разработает проект новой ледовой арены для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Извещение о проведении открытого конкурса появилось на сайте госзакупок 30 марта — его объявило ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Многофункциональная арена разместится на левом берегу — под неё отдадут участок 11,4 га на улице Немировича-Данченко «вблизи перспективной станции метро „Спортивная“».

При создании проекта будущему победителю конкурса рекомендуется предусмотреть два блока с разной этажностью. В одном из них разместится главная ледовая арена, в другом — тренировочная арена и залы для занятий другими видами спорта. При этом общая площадь здания должна быть не больше 70 тысяч квадратных метров.

«Помещение с большой ледовой ареной 60 на 30 метров и зрительскими трибунами вместимостью не менее 10 000 зрителей [предназначено] для проведения соревнований международного и всероссийского уровней по хоккею. Высота помещения — не менее 10 метров от уровня ледовой поверхности до низа выступающих конструкций», — описывается будущее сооружение в документах закупки.

Также в блоке с основной ледовой ареной предполагается разместить несколько раздевалок с душевыми и массажными комнатами, включая отдельную раздевалку для принимающей команды площадью не меньше 250 квадратных метров. Планировку этого помещения проектировщик должен будет дополнительно согласовать с хоккейным клубом «Сибирь». Также в этом блоке должны быть два спортивных зала для «сухой» разминки команд, зал с тренажёрами и зоной для кардиотренировок, комната судей, кабинеты врачей, помещение для допинг-контроля, зал для проведения пресс-конференций с возможностью разместить не меньше тридцати журналистов и различные технологические помещения, включая блоки для стирки и сушки спортивной формы и заточки коньков. Кроме того, проектировщик должен предусмотреть камеры хранения, в которых зрители смогут оставить свои вещи перед входом на трибуны. Для болельщиков приезжих команд предполагается отдельный вход в гостевой сектор.

Малая ледовая арена, согласно документам закупки, нужна для проведения тренировок и соревнований регионального уровня.

Предполагается, что мест для зрителей здесь будет не больше тысячи, разместятся они в виде амфитеатра по одной стороне ледовой площадки. В одном блоке с этой ареной также должны находиться различные административные, вспомогательные помещения и спортзалы, в том числе универсальный зал с электронным табло и с размерами игровой площадки 36 на 18 метров — здесь можно будет проводить соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, фехтованию, художественной гимнастике, борьбе, боксу и другим видам единоборств.

Также победитель конкурса должен будет предусмотреть парковку не меньше чем на 1900 мест, следует из конкурсной документации.

На создание проекта пойдут деньги областного бюджета. Всего на услуги проектировщика власти готовы потратить не больше 96 миллионов 10 тысяч рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля, спустя два дня заказчик планирует объявить победителя. Разработать проект он должен до 20 октября 2018 года.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, когда именно начнётся строительство ледовой арены и в какие сроки её предполагается возвести.