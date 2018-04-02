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Военнослужащие Восточного военного округа смогут отдохнуть в новых и отреставрированных исторических корпусах санатория «Океанский»
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Россия испытала новую противоракету

Военнослужащие Восточного военного округа смогут отдохнуть в новых и отреставрированных исторических корпусах санатория «Океанский» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При выполнении работ по реконструкции была сделана перепланировка помещений на трёх этажах, в результате добавилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс».
В санаторно-курортном комплексе «Океанский», расположенном в Приморском крае, специалистами Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершены работы по восстановлению спального корпуса.
При проведении работ строители успешно решили задачи по реконструкции и сохранению исторического облика здания, построенного в 1933-1935 годах прошлого века, и наружной парадной лестницы, ведущей от набережной.
При выполнении работ по реконструкции была сделана перепланировка помещений на трёх этажах, в результате добавилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс». В военной здравнице теперь есть светлые холлы с мягкой мебелью, зал для переговоров, спортивный зал, комнаты для персонала, технические помещения.
Для удобства отдыхающих в здании смонтировали три современных пассажирских лифта, а в бассейне установлена система «теплый пол».
В целях создания благоприятных условий для отдыхающих, в каждом помещении поддерживается температурный режим с определённой влажностью, также работает автоматизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования.
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