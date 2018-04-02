Военнослужащие Восточного военного округа смогут отдохнуть в новых и отреставрированных исторических корпусах санатория «Океанский»

При выполнении работ по реконструкции была сделана перепланировка помещений на трёх этажах, в результате добавилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс».

При проведении работ строители успешно решили задачи по реконструкции и сохранению исторического облика здания, построенного в 1933-1935 годах прошлого века, и наружной парадной лестницы, ведущей от набережной.

При выполнении работ по реконструкции была сделана перепланировка помещений на трёх этажах, в результате добавилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс». В военной здравнице теперь есть светлые холлы с мягкой мебелью, зал для переговоров, спортивный зал, комнаты для персонала, технические помещения.

Для удобства отдыхающих в здании смонтировали три современных пассажирских лифта, а в бассейне установлена система «теплый пол».

В целях создания благоприятных условий для отдыхающих, в каждом помещении поддерживается температурный режим с определённой влажностью, также работает автоматизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования.