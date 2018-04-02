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Замов глав МСУ в Прикамье будут согласовывать с краевыми властями
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Замов глав МСУ в Прикамье будут согласовывать с краевыми властями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По замыслу, специальная экспертная комиссия при краевой администрации будет согласовывать кандидатов на должности заместителей глав муниципалитетов в рамках исполнения ими переданных госполномочий. В состав комиссии войдут в том числе вице-премьеры правительства региона.
В настоящее время готовятся нормативные акты, которые скорректируют систему отбора кадров, заявила и.о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева. ««Речь идет о выстраивании управленческих механизмов, направленных на более эффективное взаимодействие руководителей краевого и муниципального уровней власти по отраслевому принципу», — рассказала она.
Концепция документов согласована с прокуратурой Пермского края. Законы будут применяться к новым назначениям и новым изменениям структуры муниципальных властей. Вопрос обсудили главы 20 муниципалитетов края.
«Управление должно быть эффективным, чтобы была интеграция взаимоотношений по отраслям. В системе управления должно быть единообразие. Это новшество поможет нам выстроить систему работы и поможет муниципалитетам двигаться в одном темпе», — поддержал новацию глава Октябрьского района Григорий Поезжаев.
Председатель совета муниципальных образований Александр Кузнецов увязал предлагаемую систему согласования замов с процессами объединения муниципалитетов. «В связи с этим стоят задачи совершенно другого качества. Предлагаемый вариант — наиболее эффективный метод управления. В муниципалитеты сейчас передано уже 21 государственное полномочие, но при этом кадровый потенциал у муниципалитетов — очень разный. Краевые власти сейчас имеют только финансовый контроль. Понятно, что с передачей полномочий правительство региона хочет быть уверено в их качественном и своевременном исполнении», — отметил он.
Правление совета предложило главам МСУ в регионе до середины апреля представить свои предложения к этому законопроекту.
Фото: «ФедералПресс»
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