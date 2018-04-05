«Они надеются на чудо». Юрий Дмитриев ждет оглашения приговора

В четверг, 5 апреля, Петрозаводский городской суд должен вынести приговор историку, руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву . Человек, который известен прежде всего тем, что нашел места захоронения тысяч репрессированных, обвиняется в хранении оружия и изготовлении детской порнографии. Обвинение просит для него девять лет строгого режима.

Дело Юрия Дмитриева началось с анонимного доноса. Полиция отреагировала моментально, задержав и практически сразу арестовав правозащитника. В заключении он находится с 2016 года. Руководителя карельского «Мемориала» обвиняют в изготовлении детского порно. В его компьютере были обнаружены фото малолетней приемной дочери в обнаженном виде. Всего около 150 снимков.

Сам Дмитриев не отрицает, что действительно делал фотографии дочери. Правда, говорит, что руководствовался совсем другими мотивами — заботился о здоровье девочки. Из детдома он взял ее истощенной. Фотографии Дмитриев хранил в папке «дневник здоровья». Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев рассказал, что приглашенные им специалисты сделали заключение о том, что данные снимки порнографией являться не могут:

Виктор Ануфриев адвокат «Из Москвы Санкт-Петербурга 11 специалистов всякой квалификации, высокой и высшей, доктора наук, кандидаты — все дали заключения, в том числе врач-сексолог. Сказали однозначно, что эти фотографии являются бытовыми. Изготовлены они в медицинских целях и в целях контроля за физическим состоянием этой приемной дочери. К порнографии они никакого отношения не имеют».

По словам Дмитриева, фото он делал в том числе для защиты от возможных претензий со стороны органов опеки. Однажды в детском саду заподозрили, что он избивает приемную дочь. Правда, отметины на теле на поверку оказались не синяками, а следами от компресса (его делали через газету — остались следы типографской краски). Дмитриев уверяет, что всегда очень заботился о приемной дочери. Вместо последнего слова на суде он зачитал от нее письмо: девочка писала, что очень скучает по папе и любит его. О том, как к громкому процессу относятся в Петрозаводске , рассказывает обозреватель сайта «Губерния Daily» Сергей Мятухин:

Сергей Мятухин обозреватель сайта «Губерния Daily» «В городе есть определенная группа людей, которая поддерживает Дмитриева. В последнее время они никаких акций не проводили. Насколько я помню, адвокат просил до приговора ничего не делать, не писать в таком ультрарадикальном духе, чтобы не провоцировать суд и силовые структуры. Настроения разные, очень многие, мне кажется, и не знают про это дело. Если и слышали, то как-то отмахиваются, но это обыватели. Коллеги, журналисты, конечно, больше с симпатией относятся к Дмитриеву. Они надеются на чудо, на оправдательный приговор».