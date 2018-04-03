Дело Дмитриева близится к развязке

На этой неделе суд вынесет приговор историку, руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву . Человек, который известен прежде всего тем, что нашел места захоронения тысяч репрессированных, сейчас обвиняется в хранении оружия и изготовлении детской порнографии. Обвинение просит для него девять лет строго режима. С момента ареста Дмитриева в обществе развернулась масштабная кампания в его поддержку.

Более 30 лет своей жизни Дмитриев посвятил восстановлению данных о судьбах жертв сталинских репрессий. Это и работа с архивами и реальный поиск расстрельных ям, в частности, экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения Сандармох (больше 9 тысяч жертв), Красный бор (более тысячи), захоронения вдоль Беломорканала и могильник узников на Секирной горе на Соловках.

В 2016 году Дмитриева после анонимного доноса сначала задержали, а потом арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии. В его компьютере были обнаружены фото малолетней приемной дочери в обнаженном виде. Всего около 150 снимков. В девяти из них эксперты нашли признаки порнографии.

У защиты Дмитриева качество экспертизы вызывает сомнение. Само наличие фото Дмитриев объясняет заботой о здоровье и безопасности девочки. Из детдома он взял ее истощенной. Фото лежали в папке «дневник здоровья». Адвокат Дмитриева обращает особое внимание на то, что все фото сделаны строго в формате вид спереди, сзади, сбоку. Никаких предметов, никаких поз. Однако по данным СМИ, на одном из снимков, обнаженная девочка запечатлена спящей. Снимки эти никуда не выкладывались, никак не тиражировались.

Дмитриев также рассказывал, что фото он делал, в том числе, для защиты от претензий со стороны органов опеки. Однажды жена главы карельского «Мемориала» сделала девочке компресс через газету, а оставшиеся следы печати в детском саду приняли за синяки, и у Дмитриевых начались проблемы. После ареста приемного отца, девочку отвезли сначала в приют, а потом к бабушке. Ее родная мать сидит в тюрьме. Контакт с бабушкой, если верить словам родной и уже взрослой дочери историка, ранее наладил сам Дмитриев. Вместо последнего слова на суде Дмитриев зачитал письмо от приемной дочери, в котором она говорит, что очень скучает по папе и любит его.

«Обвинить человека в чем бы то ни было, как мы знаем, в нашей практике российских реалий — совершенно элементарная мера. Для людей, которые умеют это делать. Моя просьба, такая человеческая просьба, пожалуйста, отнеситесь к делу Дмитриева, который почти наверняка обвинен напрасно, я не утверждаю этого, но, я думаю, что речь тут идет об этом, [так], чтобы это дело было рассмотрено в других условиях. В условиях публичности, в условиях равных прав для обвиненной стороны, чтобы была проведена действительно независимая экспертиза этого дела и так далее».

Видео против Дмитриева тоже есть. В прошлом году 13-минутный сюжет, рассказывающий о претензиях к историку и о том, что общество «Мемориал» спонсируется из США , вышел на канале «Россия 24». Защитники историка увидели в этом лишь подтверждение тому, что арест Дмитриева — атака на «Мемориал». Публицист Александр Архангельский склонен считать, что это, скорее, перегибы на местах.

Александр Архангельский публицист «Та деятельность, которую вел Дмитриев, невероятно раздражала тамошних силовиков. Как так — он представляет историю нашего края не как череду свершений погоновожатых, а как череду преступлений против своего собственного народа. Это раздражение, мне кажется, росло, росло, а с другой стороны, местных погоновожатых не всегда есть достаточный материал в разработке, чтобы без конца демонстрировать московским товарищам, что они бдят, что они действуют. Дефицит шпиона. Поэтому надо придумывать какие-то дела».