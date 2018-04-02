Росгеология начнет поиски золота на трех участках в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК , 2 апреля. / ТАСС /. Геологи в новом полевом сезоне приступят к поискам золота на трех участках в Хабаровском крае . Об этом сообщает пресс-служба Росгеологии.

"АО «Дальневосточное ПГО» (Хабаровск, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология — прим. ТАСС) в новом полевом сезоне начнет поисковые работы на трех перспективных на золото объектах в Хабаровском крае и еще на четырех проведет региональные исследования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца 2018 года хабаровские геологи завершили изучение Понийского участка в Комсомольском районе. Поиски золото-кварцевого и золото-меднопорфирового оруденения на участке площадью 32 квадратных километра начались еще в 2016 году, за прошедшее время геологи нашли целый ряд рудных тел с параметрами, отвечающими оценочным. Ожидаемый прирост ресурсов металлов по участку — золота порядка 160 тонн и меди более 1 млн тонн.

С 2018 года южнее участка Понийский также начнутся поисковые работы на новой площади — Ходжарской. Здесь ожидается выявление рудных тел золото-кварцевого и золото-меднопорфирового типа.

Еще одной зоной поисков золота в новом полевом сезоне, отмечается в сообщении, станет участок Ямтульский, расположенный на территории Ульчского района. Работать на этой территории будут геологи АО «Дальневосточное ПГО» из Владивостока

Помимо, этого в предстоящем полевом сезоне хабаровские специалисты завершат гравиметрическую съемку и подготовку к изданию Государственных гравиметрических карт масштаба 1: 200 000 территорий Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей. В новом сезоне также продолжатся геологосъемочные и картосоставительские работы в пределах Мельгинской, Многовершинной, Гурской площадей и геологическое доизучение в масштабе 1:200 000 Херпучинской площади.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Росгеология займется поисками золота, меди и бурого угля на нескольких объектах в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях.