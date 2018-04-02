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«Синие» танцы с Киркоровым, поздравления от Топалова и других звезд и готический торт: Лазарев с размахом отметил 35-летие
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«Синие» танцы с Киркоровым, поздравления от Топалова и других звезд и готический торт: Лазарев с размахом отметил 35-летие 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Самый главный подарок — поздравление от маленького сына — Сергей Лазарев получил еще утром 1 апреля. А вечером его ждал масштабный праздник вместе со звездами российского шоу-бизнеса.
На вечеринку, выдержанную в контрастном красно-черном стиле, пришли певицы Ирина Дубцова и Ани Лорак, поп-исполнитель Митя Фомин, продюсер Яна Рудковская, актриса Олеся Судзиловская, телеведущая Лера Кудрявцева. Поздравить экс-коллегу пришел и певец Влад Топалов — бывший партнер Сергея Лазарева по группе Smash. После распада коллектива Влад и Сергей долгое время не общались, однако в прошлом году лед между ними начал таять, в начале 2018 года они впервые за многие годы встретились, а теперь, как видим, даже вместе проводят праздники.
В конце вечера Лазарева ждал сюрприз — «готический» черно-красный торт впечатляющих размеров.
Ну а главным хитом праздника стал «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, под который отчаянно танцевали все гости.
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Фото:Instagram
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