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Военные автоинспекторы Балашихи обеспечат проведение региональных этапов конкурса «Дорожный патруль»
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Военные автоинспекторы Балашихи обеспечат проведение региональных этапов конкурса «Дорожный патруль» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В региональных этапах конкурса «Дорожный патруль» примут участие 98 инспекторов со всех военных автомобильных инспекций Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сотрудники 101 военной автомобильной инспекции г. Балашихи обеспечат проведение региональных этапов конкурса «Дорожный патруль», которые пройдут на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища в период со 2 по 27 апреля 2018 г.
В целях качественной подготовки объектов полигона и учебных мест в помощь к военным автоинспекторам г. Балашихи откомандирован личный состав из военных автомобильных инспекций г. Твери, Калуги и г. Чехова.
В региональных этапах конкурса «Дорожный патруль» примут участие 98 инспекторов со всех военных автомобильных инспекций Вооруженных Сил Российской Федерации.
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