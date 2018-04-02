УМВД перед праздниками создаст спецгруппу по выявлению подстрекателей 

Правопорядок в Калужской области во время майских праздников будут охранять 1,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также дружинники, казаки и сотрудники частных охранных предприятий. Об этом 2 апреля на координационном совещании руководителей органов госвласти сообщил заместитель губернатора Руслан Смоленский. Перед праздниками маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, плотность полицейских нарядов и следственно-оперативная группа усилены. «Будет создана специальная группа сотрудников полиции по выявлению и изъятию зачинщиков и подстрекателей правонарушений, документированию их противоправных действий и привлечению к ответственности в соответствии с законодательством», — также сообщил Смоленский. Места проведения массовых мероприятий будут обследованы с применением собак, натренированных на поиск взрывчатки. Проверен будет и бесхозный автотранспорт. В первую очередь — припаркованный рядом с торговыми точками и объектами жизнеобеспечения.