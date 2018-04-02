10 детективов, ради которых придется включить голову

Хороший детектив играет с вашим разумом в кошки-мышки. Он должен спрятать от вас настоящего убийцу, а потом предъявить так, чтобы вы удивились — как можно было этого не заметить. А вы должны вычислять и подозревать в убийстве всех героев фильма.

The Loft, 2014

Пятеро друзей завели себе общую квартиру, чтобы по очереди водить туда любовниц. Однажды в лофте они находят незнакому мертвую женщину. Признаков взлома нет, то есть дверь была открыта ключом. Кто убийца, если ключи были только у них пятерых?

12 разгневанных мужчин

12 Angry Men, 1957

12 разгневанных мужчин

12 присяжных заседателей после рассмотрения дела в суде должны решить, виновен ли подросток из трущоб в убийстве собственного отца. Против него показания двух свидетелей. Признают ли его убийцей, если старик-сосед говорит, будто слышал от мальчика угрозы отцу, а соседка утверждает, что видела, как все случилось?

Шерлок

Sherlock, 2010−2017

Шерлок

В заброшенном доме найдено тело женщины, умершей от яда. О ней совершенно ничего не известно. Не ясно также, зачем она сюда приехала и почему приняла яд, а потом ногтями нацарапала на полу загадочное слово Rache…

Окно во двор

Rear Window, 1954

Окно во двор

Профессиональный фотограф Эл Би Джеффриc вынужден сидеть дома с загипсованной ногой. От скуки он подглядывает за соседями и однажды вычисляет, что один из его соседей совершил убийство. Улики косвенные, но Джеффрис уверен в них на все сто.

Зодиак

Zodiac, 2007

Зодиак

Маньяк-убийца играет с полицией в кошки-мышки, названивая после убийств и рассказывая о планах на будущие преступления. Карикатурист Роберт Грейсмит из газеты San Francisco Chronicle пытается вычислить психа.

11:14 11:14, 2003

11:14 Детектив без детективов: подвыпивший Джек едет по шоссе на большой скорости и сбивает мужчину. Чтобы избавиться от улик, парень пытается спрятать покойника в багажник и даже не догадывается, что не виноват в его гибели.

Первобытный страх

Primal Fear, 1996

Первобытный страх

Чикаго убит архиепископ, в убийстве подозревают его помощника — сироту, тихого и туго соображающего. Защищать его берется успешный адвокат, который надеется украсить свое резюме, доказав его невиновность.

Таинственная река

Mystic River, 2003

Таинственная река

У Джимми Маркума убили 19-летнюю дочь. Полиция занимается расследованием, но он хочет отомстить убийце, поэтому ведет собственное расследование с особым рвением. По его мнению, главный подозреваемый — его бывший друг детства.

Бессонница

Insomnia, 2002

Бессонница

На Аляске совершено убийство — до смерти избита старшеклассница. Известно, что незадолго до смерти девушка поссорилась со своим парнем Рэнди. Его и подозревают в первую очередь.

Убийство в Восточном экспрессе

Murder on the Orient Express, 2017

Убийство в Восточном экспрессе

В поезде едут гангстер, профессор, лакей, граф, секретарь, гувернантка, миссионерка, вдова, торговец, горничная, доктор, княгиня и Эркюль Пуаро. Наутро гангстера находят мертвым, а великому детективу надо выяснить, кто из пассажиров — убийца.

Если не знакомы с самым знаменитым романом Агаты Кристи, самое время ликвидировать этот пробел.