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10 детективов, ради которых придется включить голову
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10 детективов, ради которых придется включить голову 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Хороший детектив играет с вашим разумом в кошки-мышки. Он должен спрятать от вас настоящего убийцу, а потом предъявить так, чтобы вы удивились — как можно было этого не заметить. А вы должны вычислять и подозревать в убийстве всех героев фильма.
The Loft, 2014
Пятеро друзей завели себе общую квартиру, чтобы по очереди водить туда любовниц. Однажды в лофте они находят незнакому мертвую женщину. Признаков взлома нет, то есть дверь была открыта ключом. Кто убийца, если ключи были только у них пятерых?
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men, 1957
12 разгневанных мужчин
12 присяжных заседателей после рассмотрения дела в суде должны решить, виновен ли подросток из трущоб в убийстве собственного отца. Против него показания двух свидетелей. Признают ли его убийцей, если старик-сосед говорит, будто слышал от мальчика угрозы отцу, а соседка утверждает, что видела, как все случилось?
Шерлок
Sherlock, 2010−2017
Шерлок
В заброшенном доме найдено тело женщины, умершей от яда. О ней совершенно ничего не известно. Не ясно также, зачем она сюда приехала и почему приняла яд, а потом ногтями нацарапала на полу загадочное слово Rache…
Окно во двор
Rear Window, 1954
Окно во двор
Профессиональный фотограф Эл Би Джеффриc вынужден сидеть дома с загипсованной ногой. От скуки он подглядывает за соседями и однажды вычисляет, что один из его соседей совершил убийство. Улики косвенные, но Джеффрис уверен в них на все сто.
Зодиак
Zodiac, 2007
Зодиак
Маньяк-убийца играет с полицией в кошки-мышки, названивая после убийств и рассказывая о планах на будущие преступления. Карикатурист Роберт Грейсмит из газеты San Francisco Chronicle пытается вычислить психа.
11:14  11:14, 2003
11:14  Детектив без детективов: подвыпивший Джек едет по шоссе на большой скорости и сбивает мужчину. Чтобы избавиться от улик, парень пытается спрятать покойника в багажник и даже не догадывается, что не виноват в его гибели.
Первобытный страх
Primal Fear, 1996
Первобытный страх
В Чикаго убит архиепископ, в убийстве подозревают его помощника — сироту, тихого и туго соображающего. Защищать его берется успешный адвокат, который надеется украсить свое резюме, доказав его невиновность.
Таинственная река
Mystic River, 2003
Таинственная река
У Джимми Маркума убили 19-летнюю дочь. Полиция занимается расследованием, но он хочет отомстить убийце, поэтому ведет собственное расследование с особым рвением. По его мнению, главный подозреваемый — его бывший друг детства.
Бессонница
Insomnia, 2002
Бессонница
На Аляске совершено убийство — до смерти избита старшеклассница. Известно, что незадолго до смерти девушка поссорилась со своим парнем Рэнди. Его и подозревают в первую очередь.
Убийство в Восточном экспрессе
Murder on the Orient Express, 2017
Убийство в Восточном экспрессе
В поезде едут гангстер, профессор, лакей, граф, секретарь, гувернантка, миссионерка, вдова, торговец, горничная, доктор, княгиня и Эркюль Пуаро. Наутро гангстера находят мертвым, а великому детективу надо выяснить, кто из пассажиров — убийца.
Если не знакомы с самым знаменитым романом Агаты Кристи, самое время ликвидировать этот пробел.
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