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Плановое отключение электроэнергии пройдет в поселении Вороновское
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Россия испытала новую противоракету

Плановое отключение электроэнергии пройдет в поселении Вороновское 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Плановое отключение электроэнергии пройдет 2 апреля с 9:00 до 18:00 в поселении Вороновское. Отключение света произойдет на территории деревни Юрьевка.
Известно, что за этот период времени сотрудники Московской объединенной электросетевой компании произведут замену опор и старого изношенного провода на самонесущий изолированный. Жителей поселения попросили не беспокоиться, бригада выполнит все необходимо в установленный срок.
Напомним, что подробную информацию по плановым и экстренным отключениям света можно узнать на сайте официальном сайте «МОЭСК».
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