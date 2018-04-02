Плановое отключение электроэнергии пройдет в поселении Вороновское

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Плановое отключение электроэнергии пройдет 2 апреля с 9:00 до 18:00 в поселении Вороновское. Отключение света произойдет на территории деревни Юрьевка.

Известно, что за этот период времени сотрудники Московской объединенной электросетевой компании произведут замену опор и старого изношенного провода на самонесущий изолированный. Жителей поселения попросили не беспокоиться, бригада выполнит все необходимо в установленный срок.

Напомним, что подробную информацию по плановым и экстренным отключениям света можно узнать на сайте официальном сайте «МОЭСК».