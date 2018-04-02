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Более 15 USB-портов для зарядки гаджетов установят в каждом вагоне поездов «Иволга» на МЦД
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Более 15 USB-портов для зарядки гаджетов установят в каждом вагоне поездов «Иволга» на МЦД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В каждом вагоне поездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), будет установлено 16 USB-портов для зарядки гаджетов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.
«В каждом вагоне поезда «Иволга», которые будут ходить по МЦД, будет установлено по 16 USB-разъемов для зарядки гаджетов», — сказал А. Лошманов.
Он отметил, что такое количество USB-портов будет устанавливаться начиная с третьего состава, который будет поставляться на МЦД, подчеркнув, что два поезда «Иволга» сейчас курсируют по направлению Москва-Новопеределкино.
Ранее А. Лошманов рассказал Агентству «Москва», что в каждом вагоне «Иволги» можно будет провезти до четырех велосипедов, для этого будут установлены специальные крепления. Кроме того, в вагонах также предусмотрены надежные крепления для инвалидных кресел-колясок; для ручной клади предусмотрены полки над сидениями, для размещения одежды установлены крючки, а по пути следования пассажиры смогут воспользоваться Wi-Fi для доступа в интернет.
Ранее ЦППК и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Как пояснили в дирекции по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг» (ОАО «Тверской вагоностроительный завод» входит в его структуру), завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале — все остальные.
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