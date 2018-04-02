Ещё
Жители Фролово из-за большой воды стали пленниками собственных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Жители Фролово из-за большой воды стали пленниками собственных домов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В волгоградской области вслед за поселком Городище под воду уходят улицы и дома города Фролово.
— Вода перехлестывает через плотину. Вчера она потекла по улицам и заблокировала жителей не меньше 15 домов, — рассказывает общественник Алексей Ульянов. — Сегодня очень проблематично подойти к школе: потоки быстро окружили здание со всех сторон.
Алексей Ульянов уточняет, что серьезно подтоплены и ближайшие села — по словам общественника, по дорогам уже не могут проехать автомобили.
— Основная вода пошла вчера, — добавляет Алексей Ульянов. — В ближайших селах она показалась еще раньше. К утру ситуация никак не улучшилась. Местные жители, которые не могут выйти из дома даже в резиновых сапогах, ждут помощи спасателей и администрации. Но пока никого нет. Вы тут сидите без еды и воды и ждите.
Накануне вечером под воду стал уходить и частный сектор Городищенского района. Не дождавшись помощи, местные жители решили как можно скорее уехать из своих домов.
v1.ru: последние новости
Под Волгоградом под воду уходит частный сектор «У них все только начиналось»: соседи рассказли о гибели влюбленных студентов в Волгограде Маршрутка из Волгограда в Волжский подорожает еще на 5 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России313
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать171
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение