Жители Фролово из-за большой воды стали пленниками собственных домов

В волгоградской области вслед за поселком Городище под воду уходят улицы и дома города Фролово

— Вода перехлестывает через плотину. Вчера она потекла по улицам и заблокировала жителей не меньше 15 домов, — рассказывает общественник Алексей Ульянов . — Сегодня очень проблематично подойти к школе: потоки быстро окружили здание со всех сторон.

Алексей Ульянов уточняет, что серьезно подтоплены и ближайшие села — по словам общественника, по дорогам уже не могут проехать автомобили.

— Основная вода пошла вчера, — добавляет Алексей Ульянов. — В ближайших селах она показалась еще раньше. К утру ситуация никак не улучшилась. Местные жители, которые не могут выйти из дома даже в резиновых сапогах, ждут помощи спасателей и администрации. Но пока никого нет. Вы тут сидите без еды и воды и ждите.

Накануне вечером под воду стал уходить и частный сектор Городищенского района. Не дождавшись помощи, местные жители решили как можно скорее уехать из своих домов.