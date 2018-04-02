Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку марта

ПЕРРИ ЭДВАРДС

Певица и подруга полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена.

Больше фото Перри Эдвардс смотрите тут.

КОСТАНЦА КАРАЧЧЬОЛО

Модель и новая девушка известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери.

Больше фото Костанцы Караччьоло ищите здесь.

АМРА СИЛАЙДЖИЧ

Бывшая модель и актриса, променявшая карьеру на семейную жизнь с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.

Больше фото Амры Силайджич представлены по ссылке.

ДАНИЭЛЬ ФАВАТТО

Дочь известного в прошлом бразильского нападающего Ромарио.

Больше фото Даниэль Фаватто смотрите тут.

ШЕЛБИ БИЛЛИНХЭМ