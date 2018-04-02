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Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку марта
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Россия испытала новую противоракету

Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку марта 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
ПЕРРИ ЭДВАРДС
Певица и подруга полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена.
Больше фото Перри Эдвардс смотрите тут.
КОСТАНЦА КАРАЧЧЬОЛО
Модель и новая девушка известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери.
Больше фото Костанцы Караччьоло ищите здесь.
АМРА СИЛАЙДЖИЧ
Бывшая модель и актриса, променявшая карьеру на семейную жизнь с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.
Больше фото Амры Силайджич представлены по ссылке.
ДАНИЭЛЬ ФАВАТТО
Дочь известного в прошлом бразильского нападающего Ромарио.
Больше фото Даниэль Фаватто смотрите тут.
ШЕЛБИ БИЛЛИНХЭМ
Модель и бывшая девушка защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.
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