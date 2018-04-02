В Северном Китае выставлен окаменелый рог буйвола десятитысячелетней давности

Шицзячжуан, 2 апреля / Синьхуа / — Окаменелый рог буйвола, жившего более 10 тыс. лет назад, выставлен в одном из музеев города Ханьдань северокитайской провинции Хэбэй.

Найденный рог в форме полумесяца длиной 141 см, шириной 64 см и весом около 16 кг больше рога современного буйвола. Окаменелость обнаружили крестьяне из уезда Цысянь города Ханьдань в 70-х годах прошлого века, когда копали траншею. По историческим причинам находка десятки лет хранилась в подземном складе уездного музея и лишь недавно привлекла внимание сотрудников музея, упорядочивавших музейную коллекцию.

По словам геолога Ци Цзикана, ученые считают, что окаменелый рог принадлежал буйволу, жившему в плейстоценовую эпоху /3 млн — 10 тыс. лет назад/. Это свидетельствует о том, что в те древние времена в южной части провинции Хэбэй царил теплый и влажный климат.

"Обнаруженная окаменелость послужит важным материалом для изучения распределения воды и земли, изменений климата и истории эволюции животных в данном регионе", — убежден он. -0-