Ещё
В Северном Китае выставлен окаменелый рог буйвола десятитысячелетней давности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

В Северном Китае выставлен окаменелый рог буйвола десятитысячелетней давности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шицзячжуан, 2 апреля /Синьхуа/ — Окаменелый рог буйвола, жившего более 10 тыс. лет назад, выставлен в одном из музеев города Ханьдань северокитайской провинции Хэбэй.
Найденный рог в форме полумесяца длиной 141 см, шириной 64 см и весом около 16 кг больше рога современного буйвола. Окаменелость обнаружили крестьяне из уезда Цысянь города Ханьдань в 70-х годах прошлого века, когда копали траншею. По историческим причинам находка десятки лет хранилась в подземном складе уездного музея и лишь недавно привлекла внимание сотрудников музея, упорядочивавших музейную коллекцию.
По словам геолога Ци Цзикана, ученые считают, что окаменелый рог принадлежал буйволу, жившему в плейстоценовую эпоху /3 млн — 10 тыс. лет назад/. Это свидетельствует о том, что в те древние времена в южной части провинции Хэбэй царил теплый и влажный климат.
"Обнаруженная окаменелость послужит важным материалом для изучения распределения воды и земли, изменений климата и истории эволюции животных в данном регионе", — убежден он. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Финал конкурса красоты "Мисс Казахстан 2018" В тестовом режиме сдан в эксплуатацию сянганский участок скоростной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Сянган Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России313
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать171
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение