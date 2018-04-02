В четырёх районах Уфы отключат холодную воду

В Советском, Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы с 3 по 6 апреля будет отключена вода. Притом что сделано это будет в разное время.

Так, 3 апреля в Советском районе с 10:30 до 20:30 проводить водные процедуры не смогут жители улицы Степана Халтурина (34–55). А также уфимцы, проживающие на Добролётной, 7/2.

В Калининском районе 4 апреля с 10:00 до 20:00 без воды останутся жители Нежинской (30–40а), Маяковского, 4 и Интернациональной (53–53а).

5 апреля уфимцы из Октябрьского района не смогут пользоваться водой с 10:30 до 18:30 по улицам Зорге (31/2–37/3) и Парковой, 2, 2/2, 2/3.

И наконец, в Орджоникидзевском районе Уфы воду отключат с 10 утра 5 апреля до 9 утра 6 апреля по улице Блюхера, 13, 17 и проспекту Октября, 117/2, 119/3.

— Отключение холодной воды связано с ремонтом водопроводов, — сообщили в МУП «Уфаводоканал».