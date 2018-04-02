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Омская прокуратура заставит мэрию восстановить освещение Старого Кировска
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Омская прокуратура заставит мэрию восстановить освещение Старого Кировска 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Региональная прокуратура проверила, как освещаются улицы Левобережья Омска. Оказалось, что на трёх улицах Старого Кировска: Куломзинская, 12 Декабря и Димитрова, — с мая 2015 года не работает освещение. Дело в том, что линии наружного освещения, что проходят на данных улицах являются бесхозными. Исправить данную ситуацию должна была мэрия, однако горадминистрация не поставила линии наружного освещения на муниципальный учёт.
В департамент имущественных отношений администрации города Омска из-за нарушений вынесено представление. Мэрию обязали принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений.
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