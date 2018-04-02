Развитие транзитных коридоров в России возможно при задействовании магнитно-левитационного транспорта 

«Я бы хотел обратить внимание на одно из поручений президента о том, что Россия должна создать мощные транзитные коридоры Север — Юг, Восток — Запад. Это важно не только с точки зрения экономики, но и по политическим соображениям», — отметил он.
Однако, по словам А. Зайцева решить эту задачу стандартными методами невозможно. «Если строить новую магистраль от Находки до Москвы, она может стоить 19,8 трлн рублей. Для государства это подъемно, но технология „колесо-рельс“ не отвечает современным требованиям транзита, которые заключаются в скорости доставки от 4 до 6 тыс. км в сутки. Сегодня скорость составляет всего 470 км в сутки. Для решения этой проблемы отечественными учеными предложена технология магнитно-левитационного транспорта, который такие показатели обеспечить сможет», — пояснил он.