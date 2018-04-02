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Московские хлебозаводы испекут более 3,5 миллионов пасхальных куличей и кексов
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Московские хлебозаводы испекут более 3,5 миллионов пасхальных куличей и кексов 

360tv.ru 1 час назад
Порядка 13 хлебозаводов столицы готовятся испечь более 3,5 миллионов куличей и кексов к Пасхе. Готовить праздничные угощения начнут после 2 апреля, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что за праздники москвичи съедят свыше одной тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции
— текст сообщения.
При этом ежедневно на городские прилавки будут привозить около 40 видов куличей и кексов весом от 100 граммов до килограмма. Их стоимость в зависимости от размера, а также ценовой политики магазинов составит от 36 до 440 рублей.
Для выпечки изделий кондитеры возьмут 20 различных рецептов. Среди самых популярных видов куличей, которые смогут купить москвичи, «Майский», «Покровский», «Медведковский» и «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой. Продавать кексы и куличи будут в 12 тысячах магазинах.
В текущем году Пасха отмечается 8 апреля. Ровно за неделю до праздника православные христиане встретили вербное воскресенье. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а верующие принесли в свои дома распустившиеся вербные ветки.
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