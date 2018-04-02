Московские хлебозаводы испекут более 3,5 миллионов пасхальных куличей и кексов

Порядка 13 хлебозаводов столицы готовятся испечь более 3,5 миллионов куличей и кексов к Пасхе. Готовить праздничные угощения начнут после 2 апреля, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы

Предполагается, что за праздники москвичи съедят свыше одной тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции

— текст сообщения.

При этом ежедневно на городские прилавки будут привозить около 40 видов куличей и кексов весом от 100 граммов до килограмма. Их стоимость в зависимости от размера, а также ценовой политики магазинов составит от 36 до 440 рублей.

Для выпечки изделий кондитеры возьмут 20 различных рецептов. Среди самых популярных видов куличей, которые смогут купить москвичи, «Майский», «Покровский», «Медведковский» и «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой. Продавать кексы и куличи будут в 12 тысячах магазинах.