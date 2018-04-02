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Власти Амурской области и Хэйхэ договорились о взаимодействии в период паводка на Амуре
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Власти Амурской области и Хэйхэ договорились о взаимодействии в период паводка на Амуре 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Амурской области и Народного правительства города Хэйхэ (КНР) подписали протокол о проведении совместных мероприятий по предотвращению ЧС на реке Амуре, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
"В городе Хэйхэ состоялись переговоры по проведению весенних противопаводковых мероприятий в бассейне реки Амур в весенний период. По прогнозам, в ближайшее время формирование серьезных заторов в бассейне реки не ожидается. Вместе с тем в связи со стабильным снижением температуры и утолщением ледяного покрова есть риск возникновения небольших локальных заторов на узких участках Амура", — говорится в сообщении.
В Амурской области вблизи населенных пунктов, которые находятся в зоне возможного затопления, идет подготовка к проведению взрывных работ.
"С целью разрушения структуры льда и создания условий безопасного прохождения ледохода", — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности ТАСС сообщили, что с 4 по 13 апреля в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах на участках реки Амур пройдут взрывные работы.
"За время произведения работ будет использовано более 1 тыс. кг взрывчатого вещества", — уточнили в ведомстве.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур.
В областном центре проживают около 220 тыс. человек.
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