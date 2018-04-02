На Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков» укажут навигационные знаки

Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Добровольцы из Салехарда Тюмени с 11 по 15 апреля продолжат восстанавливать заброшенное здание метеостанции, расположенное на горном массиве Рай-Из.

Они установят навигационный знак, указывающий на ближайшие достопримечательности Полярного Урала. Это Каскадные озера, Нефритовая долина, ледник «Романтиков» и другие.

С 2015 года общественная экоорганизация «Зеленая Арктика» превращает заброшенную метеостанцию в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом она набирает популярность среди путешественников. Любой желающий может прийти сюда, скинуть тяжелое снаряжение, восстановить силы и отправиться дальше. По словам председателя организации Алексея Рудковского, в будущем метеостанция станет первым горным приютом на Полярном Урале, в музейной комнате которой воссоздадут быт того времени. Также планируют создать туристический маршрут через метеостанцию.

Отметим, каждый год волонтеры поднимаются на гору для очистки местности и заброшенного здания метеостанции. За время экспедиции они собрали более десяти кубометров мусора.