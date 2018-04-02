Ещё
На Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков» укажут навигационные знаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

На Каскадные озера, Нефритовую долину, ледник «Романтиков» укажут навигационные знаки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Добровольцы из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени с 11 по 15 апреля продолжат восстанавливать заброшенное здание метеостанции, расположенное на горном массиве Рай-Из.
Они установят навигационный знак, указывающий на ближайшие достопримечательности Полярного Урала. Это Каскадные озера, Нефритовая долина, ледник «Романтиков» и другие.
С 2015 года общественная экоорганизация «Зеленая Арктика» превращает заброшенную метеостанцию в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом она набирает популярность среди путешественников. Любой желающий может прийти сюда, скинуть тяжелое снаряжение, восстановить силы и отправиться дальше. По словам председателя организации Алексея Рудковского, в будущем метеостанция станет первым горным приютом на Полярном Урале, в музейной комнате которой воссоздадут быт того времени. Также планируют создать туристический маршрут через метеостанцию.
Отметим, каждый год волонтеры поднимаются на гору для очистки местности и заброшенного здания метеостанции. За время экспедиции они собрали более десяти кубометров мусора.
ИА Север-Пресс: последние новости
Отечественная IT-разработка для Новопортовского месторождения победила в конкурсе «Проект года» Локомотивы роста. На Ямал и Югру приходится основной объем инвестиций в УрФО На Ямале работают все зимники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России313
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать171
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение