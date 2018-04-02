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Хороша каша, и теперь она наша. «Ямальские олени» начали выпуск тушёнки и расширение ассортимента
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Хороша каша, и теперь она наша. «Ямальские олени» начали выпуск тушёнки и расширение ассортимента 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале продолжает развиваться перерабатывающая база оленеводства. «Ямальские олени» открыли цех по производству тушёнки в Яр-Сале, где начат выпуск по тысяче банок в смену.
При высоком спросе можно выпускать и больше. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили на предприятии.
Преимущества очевидны. Раньше ямальская оленина вывозилась на предприятия Кургана, Ялуторовска, Челябинской области, где перерабатывалась, а потом банки с готовой продукцией отправлялись обратно на Ямал, либо реализовывались на месте. Производство в райцентре скажется на цене и на качестве продукции — его легче контролировать. Плюс ещё и в том, что на предприятии появились шесть новых рабочих мест.
В ближайшее время в цехе появится ещё одна линейка выпуска консервов — гречневой, перловой и рисовой каш с олениной, а также печеночного паштета.
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