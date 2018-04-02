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Великолукского стоматолога оштрафовали за отсутствие лицензии
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Великолукского стоматолога оштрафовали за отсутствие лицензии 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Великих Лук по обращению матери несовершеннолетнего ребенка провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства индивидуальный предприниматель, оказывающий стоматологические услуги населению, в том числе несовершеннолетним, не имел лицензии на оказание услуг по стоматологии, в том числе детской.
В этой связи прокурор города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).
Постановлением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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