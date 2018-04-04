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Проверки столичных ТЦ на соответствие требованиям пожарной безопасности планируют завершить через 10 дней
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Проверки столичных ТЦ на соответствие требованиям пожарной безопасности планируют завершить через 10 дней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Проверки торговых центров столицы на соответствие требованиям пожарной безопасности должны завершиться в течение 10 дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
«Проводится фронтальная проверка всех торговых крупных центров, особенно в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Затем все недостатки, после их выявления, будут поставлены на контроль и будет контролироваться, чтобы они выполнялись», — подчеркнул С. Собянин.
По словам мэра, угрозу безопасности горожан представляют объекты самовольного строительства, поэтому городские власти продолжат работать над их ликвидацией.
«Нам, конечно, нужно продолжать работу с самостроем. Вы знаете, что в последние годы мы снесли сотни объектов самостроя, которые не проходили должную экспертизу: строительную, санитарную, противопожарную; которые располагались на опасных городских коммуникациях. И мы много раз говорили о том, что эти объекты не должны работать. Много было дискуссий на эту тему, говорили «да нет, что вы, они, наверное, безопасны». Но случись что — отвечать властям, отвечать тем, кто обязан контролировать и защищать людей. Поэтому мы и эту работу продолжим», — заключил мэр.
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