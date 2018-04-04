«Безопасная столица» провела 15 рейдов на соблюдение норм пожарной безопасности в ТЦ московского региона

Активисты проекта «Безопасная столица» провели 15 рейдов на соблюдение правил пожарной безопасности в объектах массового скопления людей в конце марта после трагедии в Кемерово . Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной безопасности торговых центров сообщил президент АНО «За безопасный город», координатор проекта ООПН «Безопасная Столица» Никита Янковой.

«Нашими общественными организациями «За безопасный город» и «Безопасная столица» в рамках проекта «Безопасный торговый центр» было проведено 15 рейдов на прошлой неделе. Кроме торговых центров, находящихся в Москве , мы проверили большие крытые строительные рынки и в области. К сожалению, имеем печальную достаточно статистку: примерно 40% объектов, которые мы проверяли, находятся в неудовлетворительном состоянии по пожарной безопасности», — сказал Н. Янковой.

Он также отметил, что плановые проверки торговых и бизнес-центров по законодательству проводятся раз в три года, но по запросу можно провести внеплановую проверку.