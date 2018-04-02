Жесткий ответ Королевой после интима ее мужа с Салтыковой

Сергей Глушко (настоящее имя мужа Наташи Королевой) регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram весьма двусмысленные фотографии и видео. В этих публикациях стриптизер частенько представлен полуобнаженным, демонстрирующим накачанные части тела.

Кроме того, Тарзан (сценический псевдоним Глушко) выкладывает кадры со своих выступлений и прочих съемок. К примеру, на днях Сергей опубликовал отрывок из клипа Ирины Салтыковой . По сюжету, гламурная блондинка скидывает легкий халатик леопардовой расцветки и медленно спускается в бассейн, где ее уже с хищным видом дожидается Тарзан. «Когда деревья были большими…)» — коротко подписал видео Глушко.

Речь идет о клипе Ирины Салтыковой на песню «Белый шарфик». Композиция увидела свет в далеком 1998 году. Отметим, что тогда Сергей не был женат на Наташе Королевой, однако это обстоятельство не помешало многочисленным подписчикам в комментариях задаться вопросом, как она относится к провокационной деятельности своего благоверного.