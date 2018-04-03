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Дорогу отремонтировали на Трифоновской улице
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Дорогу отремонтировали на Трифоновской улице 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждение «Жилищник» отремонтировали дорогу на Трифоновской улице. Об этом 30 марта сообщил заместитель руководителя организации Михаил Гудухин.
— Сотрудники ГБУ «Жилищник» уже залатали большое количество ям на дорогах района. Самой проблемной территорией для проведения ремонта станет улица Гиляровского. Там проходят трамвайные пути, и в связи с этим асфальт быстро приходит в негодность, — уточнил Михаил Гудухин.
Он добавил, что ремонтом занимается две бригады, по четыре человека в каждой. При проведении работ используют литой асфальт. В его составе содержится большее количество битума, благодаря чему дорожное покрытие служит дольше.
Отметим, что, помимо Трифоновской улицы, работы провели в Протопоповском, 2-м Троицком и Астраханском переулках.
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