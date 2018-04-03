Дорогу отремонтировали на Трифоновской улице

Специалисты Государственного бюджетного учреждение «Жилищник» отремонтировали дорогу на Трифоновской улице. Об этом 30 марта сообщил заместитель руководителя организации Михаил Гудухин.

— Сотрудники ГБУ «Жилищник» уже залатали большое количество ям на дорогах района. Самой проблемной территорией для проведения ремонта станет улица Гиляровского. Там проходят трамвайные пути, и в связи с этим асфальт быстро приходит в негодность, — уточнил Михаил Гудухин.

Он добавил, что ремонтом занимается две бригады, по четыре человека в каждой. При проведении работ используют литой асфальт. В его составе содержится большее количество битума, благодаря чему дорожное покрытие служит дольше.

Отметим, что, помимо Трифоновской улицы, работы провели в Протопоповском, 2-м Троицком и Астраханском переулках.