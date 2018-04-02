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Самарский актер исполнил на улице ритуальный танец с маракасами, чтобы вызвать весну
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Самарский актер исполнил на улице ритуальный танец с маракасами, чтобы вызвать весну 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарский актер Иршат Байбиков, получивший популярность благодаря фотопародиям на снимки звезд, выложил новую публикацию в Instagram. На видео комик исполняет ритуальный танец с маракасами. Публикацию, кажется, можно смотреть бесконечно.
Публикация от байбиков иршат (@baibikovirshat) 1 Апр 2018 в 3:38 PDT  Поводом послужил первоапрельский снегопад. С утра и до позднего вечера улицы и трассы заметало, а позже в некоторых районах начался дождь. Чтобы хоть как-то поднять настроение своим подписчикам в непогоду, Иршат решил исполнить «ритуальный» танец. — Знойный паря зовет весну, — подписал свою публикацию мужчина. Подписчики Иршата горячо поблагодарили актера драмы за публикацию. — Это гениально. Ещё и под такую песню. Настоящий шедевр, — написала Наталия Елизарова. Иршат Байбиков служит в труппе театра с 2007 года. За десять лет актер исполнил роли в таких спектаклях, как: Ladies' night, «Пули над Бродвеем», «Алые паруса», «Побег из Шоушенка», «Варвары», «Тестостерон», «Наша кухня» и других. Идея снимать пародийные фото и видео возникла у актера во время гастролей труппы драмтеатра во Франции. Сначала Иршат подтрунивал над своими коллегами. Когда ему и его альтер эго стало тесно в рамках театра, появились пародии на медийных персон. Старания не прошли даром: фотоколлаж оценили даже звезды всероссийского масштаба, например, Анна Семенович и Сергей Лазарев.
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