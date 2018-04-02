«С днем геолога!» Молодым специалистам «Самотлорнефтегаза» рассказали, с чего начиналась самотлорская нефть

Чтобы больше узнать о людях, стоявших у истоков освоения Самотлора, для передачи опыта и жизненной мудрости, в филиал корпоративного музея НК «Роснефть» пригласили молодых специалистов АО «Самотлорнефтегаза». Все они победители и призеры региональной научно-технической конференции в секции «Геология нефтяных и газовых месторождений».

Геологам нынешнего поколения рассказали, кто и как искал нефть полвека назад. Показали оборудование и предметы, относящиеся совершенно к другой эпохе. «Без знания прошлого невозможно настоящее и будущее», — напомнил экскурсовод, представитель «старой гвардии» нефтяников Самотлора (к слову, тоже геолог) Александр Затворницкий. И ребята согласились с ним, с увлечением слушая подробности истории освоения «нефтяной жемчужины» страны. Многие экспонаты музея нынешние геологи до этого видели только на картинках в учебниках: карта местности, датированная 1934 годом, арифмометр, образцы пород, полученные из нефтеносных слоев в середине прошлого века. Для молодого специалиста «Самотлорнефтегаза» Венеры Гариповой, чей проект на региональной научно-технической конференции признан одним из лучших, визит в музей — прекрасная возможность в буквальном смысле дотронуться руками до истории. «Геология мне по душе. Эту профессию я выбрала осознанно», — поделилась эмоциями Венера Гарипова, главный специалист управления геологического сопровождения бурения скважин АО «Самотлорнефтегаз».

Венера пришла в «Самотлорнефтегаз» меньше двух лет назад. Училась в Уфимском государственном нефтяном техническом университете — одном из крупнейших ВУЗов нефтегазового профиля в стране. А Рассуль Теазетдинов, ведущий технолог ЦДНГ-7 АО «Самотлорнефтегаз», по образованию совсем не геолог, но в прошедшей научно-технической конференции выступал в секции «Геология нефтяных и газовых месторождений», заняв второе место. Говорит, что выбирал объект изысканий не случайным образом, ведь геология всегда привлекала его. Самая большая эмоция связана даже не с объектом изучения, а с людьми, с которыми удалось пообщаться в процессе разработки темы.

«Очень умные ребята работают в геологии — образованные, эрудированные. Много новых знаний и ценной информации набрался от них. Это очень важно — находить точки соприкосновения со смежными направлениями. Углубление в геологию, на мой взгляд, может помочь решить многие проблемы, с которыми сталкиваемся мы, технологи», — рассказал Рассуль Теазетдинов.