Карточки с личными данными пациентов медицинского центра оставили в ТЦ на Урале

На подоконнике одного из торговых центров Ноябрьска ( ЯНАО ) обнаружили карточки с личными данными пациентов центра медицинской косметологии «Эстетик Клуб». В карточках были указаны ФИО, адреса и номера телефонов клиентов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Информацию об этом, а также фото выложили в региональный паблик «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи начали критиковать руководство косметического медцентра и обвинять его сотрудников в преступной халатности.

В центре косметологии «Эстетик Клуб» сообщили, что сразу же после публикации поста они забрали карточки из ТЦ «Клубника», где их и нашли местные жители. После внутреннего расследования выяснилось, что клиенты, чьи карты нашли в торговом центре, не обращались в медцентр в течение последних пяти лет.

Карточки старого формата. Личные данные в них актуальные, но не полные. Например, там нет данных паспортов, диагнозов и проведенных процедур. Странно, что человек, который нашел карточки, не позвонил нам, а сразу выложил в соцсеть. С какой целью это было сделано, не могу сказать

— и. о. генерального директора Галина Гимакаева.

Центр медицинской косметологии «Эстетик Клуб» открылся в 2008 году. Действующая лицензия была выдана в 2014 году. Порядка семи лет назад большая часть коллектива уволилась и открыла свой центр косметологии с аналогичным названием. Раздел бизнеса сопровождался скандалами и борьбой за существующих клиентов. На вопрос, является ли обнаружение старых карт в публичном месте и размещение этой информации в соцсетях продолжением атаки конкурентов, и. о. гендиректора медцентра ответить затруднилась.