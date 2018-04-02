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Карточки с личными данными пациентов медицинского центра оставили в ТЦ на Урале
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Карточки с личными данными пациентов медицинского центра оставили в ТЦ на Урале 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Красный Север
На подоконнике одного из торговых центров Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили карточки с личными данными пациентов центра медицинской косметологии «Эстетик Клуб». В карточках были указаны ФИО, адреса и номера телефонов клиентов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Информацию об этом, а также фото выложили в региональный паблик «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи начали критиковать руководство косметического медцентра и обвинять его сотрудников в преступной халатности.
В центре косметологии «Эстетик Клуб» сообщили, что сразу же после публикации поста они забрали карточки из ТЦ «Клубника», где их и нашли местные жители. После внутреннего расследования выяснилось, что клиенты, чьи карты нашли в торговом центре, не обращались в медцентр в течение последних пяти лет.
Карточки старого формата. Личные данные в них актуальные, но не полные. Например, там нет данных паспортов, диагнозов и проведенных процедур. Странно, что человек, который нашел карточки, не позвонил нам, а сразу выложил в соцсеть. С какой целью это было сделано, не могу сказать
— и. о. генерального директора Галина Гимакаева.
Центр медицинской косметологии «Эстетик Клуб» открылся в 2008 году. Действующая лицензия была выдана в 2014 году. Порядка семи лет назад большая часть коллектива уволилась и открыла свой центр косметологии с аналогичным названием. Раздел бизнеса сопровождался скандалами и борьбой за существующих клиентов. На вопрос, является ли обнаружение старых карт в публичном месте и размещение этой информации в соцсетях продолжением атаки конкурентов, и. о. гендиректора медцентра ответить затруднилась.
В Уфе пацинеты частной клиники приходили на осмотр, подписывали соглашение на оказание услуг, а уходили из медцентра с долгами в сотни тысяч. Кредитные договоры подсовывали между делом.
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