Ещё
Бомж спас молодого челябинца, вернув ему найденные на помойке документы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Бомж спас молодого челябинца, вернув ему найденные на помойке документы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске бездомный по имени Кирилл обнаружил в мусорном баке папку с бумагами, в которой был паспорт 18-летнего юноши, СНИЛС, страховой полис, выписки анализов и направление на операцию.
Мужчина понес документы хозяину — по адресу прописки. Выяснилось, что недавно молодого человека ограбили, а папку с важными бумагами воры просто выбросили.
«В семье началась паника, ведь операция срывалась: без документов ее могли перенести на много месяцев. Да и дополнительные расходы по восстановлению документов немалые. А тут наш друг в грязной куртке, рваных штанах со сказочно добрыми глазами и улыбкой стоит на лестничной клетке и протягивает папку с документами», — написал руководитель проекта «Другая медицина» Евгений Косовских на своей странице.
Мама юноши, желая отблагодарить спасителя, начала скидывать в пакет все, что было под рукой: замороженные пельмени, жареные котлеты со сковороды. Отдала все деньги, что имелись в кошельке, и даже хотела пойти занять еще у соседки. Однако бездомный ее остановил, поблагодарил за щедрость и тихо удалился.
Фото: ru.wikipedia.org
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Правительство Оренбургской области перечислило однодневный заработок пострадавшим в Кемерово «Каждый город несчастен по-своему». Мусорные свалки грозят похоронить жителей России Под контролем. Банкротство «Мотовилихинских заводов» не скажется на выполнении гособоронзаказа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России313
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать171
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение