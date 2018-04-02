Бомж спас молодого челябинца, вернув ему найденные на помойке документы

Челябинске бездомный по имени Кирилл обнаружил в мусорном баке папку с бумагами, в которой был паспорт 18-летнего юноши, СНИЛС, страховой полис, выписки анализов и направление на операцию.

Мужчина понес документы хозяину — по адресу прописки. Выяснилось, что недавно молодого человека ограбили, а папку с важными бумагами воры просто выбросили.

«В семье началась паника, ведь операция срывалась: без документов ее могли перенести на много месяцев. Да и дополнительные расходы по восстановлению документов немалые. А тут наш друг в грязной куртке, рваных штанах со сказочно добрыми глазами и улыбкой стоит на лестничной клетке и протягивает папку с документами», — написал руководитель проекта «Другая медицина» Евгений Косовских на своей странице.

Мама юноши, желая отблагодарить спасителя, начала скидывать в пакет все, что было под рукой: замороженные пельмени, жареные котлеты со сковороды. Отдала все деньги, что имелись в кошельке, и даже хотела пойти занять еще у соседки. Однако бездомный ее остановил, поблагодарил за щедрость и тихо удалился.

Фото: ru.wikipedia.org