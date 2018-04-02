Полиция Тольятти ищет трех мужчин, обокравших на два млн руб. магазин

Тольятти сотрудники полиции разыскивают трех мужчин, обокравших торговую точку, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Кража было совершена ночью 24 марта 2018 года. Трое злоумышленников, незаконно проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, откуда похитили принадлежащее фирме имущество. Общий причиненный материальный ущерб превысил два миллиона рублей.

Злоумышленники — трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения, были одеты в куртки темного цвета с капюшоном, лица прикрыты темным шарфом, на руках — перчатки белого цвета. На двоих были штаны темного цвета, на ногах одного из них — обувь темного цвета, на другом — светлого. Третий был одет в темные джинсы с потертостями в области колен темного цвета и светлые кроссовки.