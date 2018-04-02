Полиция Тольятти ищет трех мужчин, обокравших на два млн руб. магазин 

В Тольятти сотрудники полиции разыскивают трех мужчин, обокравших торговую точку, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Кража было совершена ночью 24 марта 2018 года. Трое злоумышленников, незаконно проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, откуда похитили принадлежащее фирме имущество. Общий причиненный материальный ущерб превысил два миллиона рублей.
Злоумышленники — трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения, были одеты в куртки темного цвета с капюшоном, лица прикрыты темным шарфом, на руках — перчатки белого цвета. На двоих были штаны темного цвета, на ногах одного из них — обувь темного цвета, на другом — светлого. Третий был одет в темные джинсы с потертостями в области колен темного цвета и светлые кроссовки.