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Полиция Тольятти ищет трех мужчин, обокравших на два млн руб. магазин
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Полиция Тольятти ищет трех мужчин, обокравших на два млн руб. магазин 

АиФ-Самара 47 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Тольятти сотрудники полиции разыскивают трех мужчин, обокравших торговую точку, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Кража было совершена ночью 24 марта 2018 года. Трое злоумышленников, незаконно проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, откуда похитили принадлежащее фирме имущество. Общий причиненный материальный ущерб превысил два миллиона рублей.
Злоумышленники — трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения, были одеты в куртки темного цвета с капюшоном, лица прикрыты темным шарфом, на руках — перчатки белого цвета. На двоих были штаны темного цвета, на ногах одного из них — обувь темного цвета, на другом — светлого. Третий был одет в темные джинсы с потертостями в области колен темного цвета и светлые кроссовки.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-47-16, 8 (8482) 93-47-02, 8-917-123-42-33 или в ОП № 23 УМВД России по городу Тольятти по адресу: Самарская область, Тольятти, улица Коммунистическая, 120.
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