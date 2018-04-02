Тест: понимаете ли вы философию?

Философия — это не только форма познания мира, но и целая система знаний об обобщенных понятиях, множество философских учений, терминов и философских вопросов. Разобраться во всех течениях, именах и мировоззрениях — задача не из простых. Но вы попробуйте и узнайте, какого философского звания достойны.

Понимаете ли вы философию?

Чем дедукция отличается от индукции, а дефиниция — от сентенции? Что Фрейд говорил о сновидениях и в чем суть метода Сократа? Погрузитесь вглубь философских вопросов.