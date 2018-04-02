Тест: понимаете ли вы философию? 

Философия — это не только форма познания мира, но и целая система знаний об обобщенных понятиях, множество философских учений, терминов и философских вопросов. Разобраться во всех течениях, именах и мировоззрениях — задача не из простых. Но вы попробуйте и узнайте, какого философского звания достойны.
Понимаете ли вы философию?
Чем дедукция отличается от индукции, а дефиниция — от сентенции? Что Фрейд говорил о сновидениях и в чем суть метода Сократа? Погрузитесь вглубь философских вопросов.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Что исследует метафизика? Первоначальную природу реальности, мира и бытия 0% Фундаментальные принципы существования природы, общества, человека 0% Критику и теории познания 66% Учение о Вселенной как о связном целом 33% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Какое из этих высказываний об учении агностицизма — неверное? Человек не способен познать сущность вещей 66% Человеческий разум ограничен пределами собственных ощущений 0% Всякая истина абсолютна на все времена 33% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Какая из форм мировоззрения составляет эмоционально-психологическую сторону на уровне настроений и чувств? Мироощущение 66% Мировосприятие 0% Миропонимание 33% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 В чем суть метода Сократа? Распространение постулированных истин 33% Построение диалога для поиска истины 66% Выстраивание философских теорий с помощью дедукции 0% Проведение аналогий между предметами и явлениями 0% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Метод индукции подразумевает умозаключение… От частного к общему 66% От общего к частному 33% От теории к практике 0% От просто к сложному 0% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Что такое дефиниция? Закономерности и возможности познания 0% Искусство толкования текстов 0% Подтверждение истинности 100% Определение или истолкование понятия 0% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Что такое императив? Объект, который можно постигнуть только своим умом 0% Объективное принуждение поступать так, а не иначе 50% Противопоставление индивида обществу 50% Принцип, провозглашающий свободу воли 0% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Что такое сентенция? Совокупность установленных и принятых обществом правил 50% Отказ идти на компромисс 0% Изречение нравоучительного характера 50% Часто цитируемая мысль 0% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Как называется утверждение, предназначенное для обоснования или объяснения некоторого аргумента? Посылка 0% Предикат 0% Заключение 50% Силлогизм 50% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Какое из этих суждений о дао — ошибочное? Дао есть не только у человека, но и у каждой вещи или существа 50% Мир существовал всегда 50% Дао является источником всех форм 0% Человек не может полагаться на интуицию 0% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Какое из философских направлений утверждает, что достоверное знание о мире невозможно? Эмпиризм 0% Рационализм 50% Скептицизм 0% Атеизм 50% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Согласно теории сновидений Фрейда, что содержится в бессознательном? Вытесненные желания 50% Темные начала 50% Бессмысленные видения 0% Галлюцинации 0% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Как называется философское направление, утверждающее, что мир состоит из множества независимых и несводимых друг к другу субстанций? Метафизика 50% Праксиология 50% Рационализм 0% Плюрализм 0% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Кто из философов определял человека как «политическое животное»? Маркс 0% Ницше 50% Демосфен 0% Аристотель 50% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Какое из этих понятий из социальной философии Томаса Гоббса описывает естественное состояние общества до образования государства? Анархия 50% Война против всех 0% Племя 0% Выживает сильнейший 50% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз