Розыгрыш призов по дисконтным картам NN.RU

Традиционно призы предоставляются нашими Уважаемыми Партнёрами, входящими в Дисконтную систему.

Регистрация участников проводится на странице Дисконтной системы «ВКонтакте».

Чтобы записаться на розыгрыш приза, нужно оставить свой комментарий под соответствующим сообщением, указав порядковый номер участника (следующий за крайним), номер дисконтной карты и имя владельца. Если вы не зарегистрированы в ВК, можно попросить любого пользователя соцсети внести ваши данные в соответствующей ветке.

Сбор заявок — до 10:00 пятницы, 6 апреля.

Итак, актуальные призы для вас:

1. Сертификат на сезонную замену шин в сервисе Автошина52.страница в ДС: https://www.nn.ru/skidki/auto/htt-grupp.htmlсайт http://avtoshina52.ru 2. Сезонный шиномонтаж на любой автомобиль в сервисах (по выбору победителя) компании Геликон Автосервис. Станица в ДС https://www.nn.ru/skidki/auto/gelikon_avtoservis_remont_podveski_dvigatelya_avtoelektriki_ustanovka_signalizatsiy_shinomontazh_9_let_rabotaem_dlya_vas.html Сайт http://www.gelikonservice.ru/shinomontazh