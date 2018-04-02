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В зону подтопления включили 386 казанских домов
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Россия испытала новую противоракету

В зону подтопления включили 386 казанских домов 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В случае резкого потепления в зоне риска подтопления находятся 386 домов в Казани. В них проживают 1 тысяча 223 человека, сообщили в ходе делового понедельника, 2 апреля. Находятся дома в Советском и Приволжском районах города, в первую очередь, по берегам реки Нокса — это жилые массивы Салмачей и Вишневки. Кроме того, подтопление возможно по низменным берегам Волги и рек Вертлевка, Казанка, Киндерка и Сухой реки. Жители районов, где высок риск подтопления, получают инструкции, как подготовиться к паводку и как вести себя в случае прихода «большой воды». Группировка сил поисково-спасательного отряда Казани обеспечена необходимым инструментарием, в том числе, в распоряжении людей 137 единиц техники, 144 насоса для откачки воды, а также 846 трапов и 2 тысячи 317 мешков с песком. На дополнительные противопаводковые работы администрации Советского и Приволжского районов города направила по 2,5 миллионов рублей, добавил в ходе совещания начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.
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