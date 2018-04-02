Челябинцы могут найти квитанции на электроэнергию в «Личном кабинете»

Квитанции с начислениями за март уже доступны в «Личном кабинете» бытовых абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» . Даже если с уведомлениями на бумажном носителе произойдёт что-то непредвиденное на разных этапах доставки или в почтовом ящике, ничто не препятствует потребителям электроэнергии вовремя — до 10 числа — оплатить потреблённый ресурс. Особенно важна своевременная оплата для получателей субсидии.

К онлайн-сервису в марте 2018 года подключились 5,5 тысяч жителей Челябинской области . Всего в системе уже зарегистрировано более 378 тысяч «кабинетов». К некоторым привязано несколько лицевых счетов. Это удобно, если потребитель пользуется несколькими объектами недвижимости или, например, взял на себя коммунальные заботы своих пожилых родителей.

В «Личном кабинете» отображается баланс средств по лицевому счёту, есть информация об электросчётчике: его номер и дата его выхода из межповерочного интервала. Тут же можно передать показания прибора учёта, перейти на страницу онлайн-оплаты. В интернет-сервисе доступен архив квитанций, любую из которых можно распечатать, когда удобно.

Новая функция «Личного кабинета» — отчёты — позволяет детализировать начисления по лицевому счёту, получить отчёт по начислению и оплате, справку о расчёте пени. Такие выкладки дают возможность увидеть и проанализировать динамику расчётов за электроэнергию. Раньше для получения таких сведений необходимо было посетить офис гарантирующего поставщика, то теперь получить необходимые данные можно в течение нескольких минут, не выходя из дома.