Бузова готова искать жениха

Ольга Бузова на выходных запустила собственный телеканал, так что вполне можно заняться личной жизнью. Но поскольку сейчас Ольга одна из самых популярных медийных персон, устраивать личную жизнь девушка будет под прицелом камер — по некоторым данным, Бузова стане звездой женской версии версии шоу «Холостяк».

Как сообщается, съемки нового шоу ТНТ пройдут летом в Европе и совсем скоро начнется кастинг среди претендентов на сердце Бузовой. И что любопытно, Ольга станет первой участницей дамской версии «Холостяка». Правда, сама звезда пока воздерживается от комментариев.

Напомним, в конце 2016 года стало известно о разрыве Бузовой с Дмитрием Тарасовым , в декабре, незадолго до новогодних каникул пара оформила развод. С тех пор Ольге не удавалось построить серьезные отношения.

Недавно Бузова стала звездой обложки нового выпуска журнала Playboy, а в сопроводительном интервью обмолвилась, уже около двух лет обходится без секса. И подчеркнула, по ее мнению, главная движущая сила на планете — любовь. «Любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю».