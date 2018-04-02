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В Тольятти четыре недели будут работать мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского
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В Тольятти четыре недели будут работать мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского 

Волга Ньюс 2 часа назад
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В. В. Баныкина.
В течение четырех недель на базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительная запись проводится по телефону: 89677624748 (будни с 09.00 до 14.00), передает корреспондент Волга Ньюс.
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