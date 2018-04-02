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Две сотрудницы аптеки, обокравшие покупателя, осуждены в Нижнем Новгороде
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Две сотрудницы аптеки, обокравшие покупателя, осуждены в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в прокуратуре Советского района.
Напомним, 3 июля прошлого года в аптеку за лекарствами для детей зашел мужчина. Купив все необходимое, он отправился за покупками в магазин, однако при этом забыл барсетку, в которой находились деньги в сумме 401 тысячи рублей. Затем в аптеку зашла женщина, которая обратила внимание 36-летней и 23-летней сотрудниц на оставленную вещь.
Фармацевты унесли барсетку в подсобку. Открыв ее, они обнаружили крупную сумму денег, которую разделили между собой.
Мужчина вспомнил о барсетке, когда ему было необходимо расплатиться в другой торговой точке. Сначала он попросил сына съездить в эту аптеку и спросить у продавцов о потерянной вещи, а потом поехал сам. Несмотря на предложенное им вознаграждение, сотрудницы аптеки утверждали, что никакой барсетки они не видели.
Однако преступление все-таки было раскрыто и злоумышленниц осудили.
Напомним, сотрудницы аптеки обокрали покупателя в Нижнем Новгороде.
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