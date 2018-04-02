Дайджест научно-популярных мероприятий 02.04 — 08.04

Секреты когнитивного диссонанса и гипотезы о природе шаровых молний, причины ночных кошмаров и будущее поколений X, Y и Z, поиски темной материи и экспедиции на край света… Все это — темы научно-популярных лекций, которые состоятся на этой неделе. Выбирайте самые интересные для вас в еженедельном дайджесте от Indicator.Ru.

Парасомнии

Ночные кошмары глазами ученых

Зачем идти: послушать о том, что знает наука о причинах ночных кошмаров, сонного опьянения и сомнамбулизма, что может рассказать об этих состояниях нейрохимия, что такое «программируемое пробуждение» и как оно может помочь людям.

Кто рассказывает: врач-сомнолог отделения медицины сна и врач-невролог общебольничного медицинского персонала УКБ №3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Серго Центерадзе.

Когда: 2 апреля в 19:30 Где: Культурный центр ЗИЛ (Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте Timepad.

Тренажеры для космонавтов

Скафандры и открытый космос

Зачем идти: узнать, как тренируются космонавты перед полетом и выходом в открытый космос, что происходит в гидролаборатории и чем гидробассейн отличается от обычного, как устроен скафандр для выхода в открытый космос и почему космонавтов и астронавтов NASA и ESA готовят по-разному.

Когда: 3 апреля с 19:30 до 21:30 Где: Laba Space (Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 20).

Стоимость: 300 рублей, для студентов — 200 рублей, для школьников бесплатно. Купить билеты можно на сайте Timepad.

Источники гравитационных волн и их детектирование

Лекция в МФТИ

Зачем идти: узнать, что может стать источником гравитационных волн, каким образом их удается заметить, чем помогают лазерные интерферометры LIGO/VIRGO и многолетние наблюдения пульсаров.

Кто рассказывает: соавтор открытия гравитационных волн и сотрудник Национального центра научных исследований (Париж, Франция ) Станислав Бабак.

Когда: 3 апреля в 19:00 Где: Московский физико-технический институт (Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2).

Стоимость: бесплатно, чтобы получить пропуск в МФТИ, необходимо зарегистрироваться, сделать это можно на сайте Timepad.

Поиски легкой темной материи

Лекция из программы CERN Lectures

Зачем идти: послушать о поиске темной материи в эксперименте SHiP, о новейших методах отслеживания различных частиц, об ускорительных экспериментах и подземных лабораториях.

Кто рассказывает: профессор Неаполитанского университета имени Фридриха II Джованни Де Леллис и аспирант Имперского колледжа Лондона Сергей Широбоков

Когда: 4 апреля с 17:30 до 19:00 Где: НИТУ «МИСиС» (Москва, Ленинский пр., д. 4, главный корпус Б, аудитория Б-3).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте МИСиС. Также будет организована онлайн-трансляция в сообществе университета Вконтакте..

Мозг нервничает

Загадки когнитивного диссонанса

Зачем идти: узнать, как работает внимание и как теория когнитивного диссонанса объясняет различные явления в политике, медицине и научных исследованиях.

Кто рассказывает: нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ , научный руководитель программы «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию» Василий Ключарев.

Когда: 5 апреля с 19:00 до 21:00 Где: Департамент психологии НИУ ВШЭ (Москва, Армянский пер. д.4, корп.2, ауд.205).

Стоимость: 500 рублей; для школьников, студентов, аспирантов — бесплатно. Купить билет можно на сайте Timepad. Также на сайте «Архэ» будет организована онлайн-трансляция стоимостью 200 рублей.

Шаровая молния

Что о ней знают ученые

Зачем идти: узнать, что известно о шаровой молнии, какие гипотезы о ее природе выдвигают ученые и почему стараются о ней не говорить.

Кто рассказывает: заместитель декана МИЭМ НИУ ВШЭ, кандидат физико-математических наук Александр Костинский

Когда: 6 апреля с 19:30 до 21:30 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: 500 рублей, скидки школьникам (70%) и студентам (50%). Купить билеты можно на Timepad. Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 200 рублей.

X, Y и Z сидели на трубе: что будет с трубой?

Несколько слов о социальной психологии поколений

Зачем идти: узнать, почему стали давать поколениям имена, что такое «поколения X, Y и Z», смогут ли они найти общий язык и что станет с поколением хипстеров, когда они станут бабушками и дедушками.

Когда: 6 апреля с 18:30 до 20:00 Где: Лекторий Indicator.Ru (Москва, Варшавское шоссе, д. 9).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте Timepad.

Наука на полях

Научно-популярная конференция

Зачем идти: послушать о полевых исследованиях, их трудностях и успехах, узнать, почему в век сложнейших приборов ученые продолжают выезжать в экспедиции и что из них провозят, а также помочь ежегодным экспедициям на Дальний Восток для исследования касаток и других китообразных.

Кто рассказывает: биологи, вулканологи, этнологи и антропологи — участники экспедиций и полевых исследований.

Когда: 8 апреля с 11:30 до 20:00 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: 300 или 500 рублей (подробнее можно узнать на Timepad). Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 100 рублей.

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